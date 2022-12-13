Шестёркин признан первой звездой матча "Рейнджерс" и "Коламбусом" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 6:2.

В ночь на 29 марта состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Коламбус Блю Джекетс". Ледовая встреча состоялась в американском городе Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Игра завершилась победой хозяев поля с результатом 6:2. В составе команды победителей заброшенными шайбами в ворота оппонентов отметились Филип Хитил, Владимир Тарасенко, Патрик Кейн, Артемий Панарин, Мика Зибанеджад и Винсент Трочек. Российский нападающий Артемий Панарин также записал на свой счет ассист. Голк пер из "Рейнджерс" Игорь Шестеркин совершил 28 спасений из 30 бросков соперника по воротам клуба. По итогам данного матча его признали признан первой звездой матча, а Панарина — второй. От "Коламбуса" шайбы забросили Кирилл Марченко и Джонни Годро. Таким образом "Нью-Йорк" одержал седьмую победу в восьми последних матчах чемпионата НХЛ. "Коламбус" потерпел пятое поражение в последних семи играх.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET