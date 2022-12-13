Капризов рассказал о главном отличии НХЛ от КХЛ

Форвард из России рассказал о свободном времени.

Российский нападающий "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов назвал главное отличие Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В интервью автору YouTube-канала "Лига Ставок" спортсмен пояснил, что сейчас у него остается свободное время, которым он может распоряжаться самостоятельно.

Не как у нас в России, в КХЛ — приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой. Здесь ты наслаждаешься жизнью и в то же время на своей волне двигаешься. Кирилл Капризов, форвард

Напомним, что 9 марта Кирилл Капризов получил повреждение в ходе матча НХЛ против "Виннипег Джетс", который завершился с результатом 4:2. В результате у хоккеиста медики зафиксировали травму нижней части тела. Нападающий пропускает окончание регулярного чемпионата в текущем году. За этот сезон спортсмену удалось провести за свой клуб 65 ледовых встреч, в которых ему удалось забить оппонентам 39 шайб. Он также совершил 35 результативных передач сокомандникам.

Капризов прокомментировал шутку тренера "Миннесоты" насчет его отсутствия из-за травмы.

Фото и видео: YouTube / Лига Ставок