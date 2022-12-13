Капризов прокомментировал шутку тренера "Миннесоты" насчет его отсутствия из-за травмы

Россиянин заметил, что следит за матчами своего клуба.

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов прокомментировал слова главного тренера "дикарей" Дина Эвасона. Ранее специалист заявил"Кому нужен ваш Капризов?", комментируя вопрос того, что форвард из России отсутствует на матчах из-за травмирования. Эксперт пояснил прессе, что команда смогла успешно справиться на ледовой встрече, атакуя противников.

Я знаю, что он любит пошутить. У него бывают свои шутки. Может, он и не шутил, я не знаю, может, так и есть. Не знаю, я не обращаю внимания, не смотрю особо медиа. Надо будет спросить, может, всерьёз не нужен. Кирилл Капризов, спортсмен

Форвард ответил на вопрос того, что без его участия клуб смог забить аномально много шайб в ворота оппонентов в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кирилл Капризов порадовался за своих сокомандников. Он порадовался, что спортсмены хорошо играют, создают моменты для преимущества и забивают. Форвард добавил, что смотрит игры. Он добавил, что весь текущий сезон НХЛ клуб вообще мало забивал шайб, а сейчас "прям пошло"

Гол и передача Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ.

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