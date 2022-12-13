Гол и передача Бучневича не спасли "Сент-Луис" от поражения в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 7:6.

"Лос-Анджелес Кингз" обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч проводился в а американском города Лрс-Анджелес и завершился с результатом 7:6 (5:1, 0:3, 2:2). В составе команды победителей голами в воротах оппонентов отличились на 1 и 15, 3, 8 и 45, 17 и 49 минутах встречи спортсмены Виктор Арвидссон (реализовал дубль), Алекс Иафалло, Адриан Кемпе (оформил дубль), Тревор Мур и Дрю Даути. От "Сент-Луиса" шайбы противникам забросили на 9, 24, 37, 38 и 60, 49 минутах минутах Брэндон Саад, Джастин Фолк, Павел Бучневич, Джордан Кайру (провел дубль) и Каспери Капанен. На 32-й минуте хоккеист хозяев ледовой арены Арвидссон не сумел реализовать буллит в ворота "Блюз". Российский нападающий "Сент-Луиса" Бучневич также запомнился зрителям одной голевой передачей. Его соотечественник, защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков записал на свой счет единственный результативный пас.

Ничушкин признан лучшим игроком матча "Аризона—Колорадо".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET