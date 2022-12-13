Ничушкин признан лучшим игроком матча "Аризона—Колорадо"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Российский нападающий из "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с клубом "Аризона Койотис". Матч завершился с результатом 4:3 (3:3, 1:0 по буллитам). Россиянину удалось реализовать победный буллит, а также дополнительно забить оппонентам в основное время ледовой встречи. Второй звездой матча назван одноклубник Валерия Ничушкина, спортсмен Микко Рантанен. Замкнул тройку лучших игроков матча форвард "Аризоны" Клейтон Келлер.

Напомним, что Валерий Ничушкин в текущем сезоне забросил 15 шайб и сделал 27 результативных передач в 43 проведенных матчах НХЛ. "Аризона Койотс" на домашнем льду принимала "Колорадо Эвеланш". Игра состоялась в городе Темпе на стадионе "Маллетт-Арена" и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 1:0 по буллитам). В прошлом сезоне 28-летний россиянин завоевал Кубок Стэнли в составе "Колорадо", обыграв в финальном противостоянии "Тампу-Бэй Лайтнинг". Таким образом хоккеист установил личный рекорд результативности.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET