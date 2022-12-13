Передача Кузьменко помогла "Ванкуверу" одержать победу над "Далласом"

Россиянин набрал 64 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" обыграл "Даллас" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал голевую передачу на Джека Рэтбоуна, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 71 матч, забросил 35 шайб и отдал 29 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET