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Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Эдмонтон"

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Форвард забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал победу над "Эдмонтоном" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 10 матчей, забросил пять шайб и отдал две голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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