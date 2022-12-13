Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ

В нынешнем сезоне форвард набрал 72 очка.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил бомбардирский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Питтсбурга" его команда уступила со счетом 3:4. Овечкин забросил вторую шайбу в ворота хозяев. Таким образом, форвард сократил отставание от экс-хоккеиста "Эдмонтона" Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 822 шайбы. Он отстает от лидирующего канадца на 72 гола.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 68 матчей, забросил 42 шайбы и отдал 30 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Макдэвид стал 22-м игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб за сезон.

Видео: YouTube / SPORTSNET