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Макдэвид стал 22-м игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб за сезон

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Форвард забросил две шайбы в ворота "Аризоны".

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид добился исторического достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Аризоны" его команда добилась победы в овертайме со счетом 4:3. Форвард забросил две шайбы в ворота гостей. Второй гол принес "Эдмонтону" победу.

Таким образом, в нынешнем сезоне НХЛ Коннор Макдэвид забросил 60 шайб в 72 матчах. Он стал 22-м хоккеистом в истории турнира, кому покорилась эта отметка в регулярном чемпионате.

Ранее мы сообщали, что Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ.

Видео: Коннор Макдэвид

Теги: коннор макдэвид, национальная хоккейная лига, рекорд, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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