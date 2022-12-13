Макдэвид стал 22-м игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 60 шайб за сезон

Форвард забросил две шайбы в ворота "Аризоны".

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид добился исторического достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче против "Аризоны" его команда добилась победы в овертайме со счетом 4:3. Форвард забросил две шайбы в ворота гостей. Второй гол принес "Эдмонтону" победу.

Таким образом, в нынешнем сезоне НХЛ Коннор Макдэвид забросил 60 шайб в 72 матчах. Он стал 22-м хоккеистом в истории турнира, кому покорилась эта отметка в регулярном чемпионате.

Ранее мы сообщали, что Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ.

Видео: Коннор Макдэвид