Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ

В нынешнем сезоне форвард набрал 84 очка.

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против "Колорадо" его команда одержала победу со счетом 5:2. Канадец забросил первую шайбу в ворота хозяев. Всего в нынешнем регулярном чемпионате Кросби забросил 30 голов. Он стал первым игроком за всю историю НХЛ, кому удалось оформить 30+ заброшенных шайб за сезон сначала в 18-летнем возрасте, а затем в 35-летнем возрасте.

В нынешнем сезоне НХЛ Сидни Кросби провел 71 матч, забросил 30 шайб и отдал 54 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Проворова помогла "Филадельфии" разгромить "Флориду".

Видео: YouTube / SPORTSNET