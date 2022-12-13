Шайба Проворова помогла "Филадельфии" разгромить "Флориду"

Защитник набрал 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала разгромную победу над "Флоридой" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов помог своей команде добиться успеха. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Проворов провел 70 матчей, забросил пять шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET