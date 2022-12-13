Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Коламбусом"

На счету форварда 40 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Коламбусу" в овертайме со счетом 6:7 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. Россиянин открыл счет на шестой минуте первого периода. Хозяева вели в счете, но не смогли удержать победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 66 матчей, забросил 40 шайб и отдал 29 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Чикаго".

Видео: YouTube / SPORTSNET