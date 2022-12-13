Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Чикаго"

Россиянин набрал 38 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал разгромную победу над "Чикаго" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился голевой передачей на Дениса Мальгина, забросившего вторую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 40 матчей, забросил 14 шайб и отдал 24 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Оттавой"

Видео: YouTube / SPORTSNET