Передача Малкина не помогла "Питтсбургу" уйти от поражения в матче с "Оттавой"

На счету форварда 72 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Оттаве" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в голевой атаке своей команды. С его передаче единственную шайбу в ворота гостей забросил Рикард Раккель.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 70 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 48 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Коламбус".

Видео: YouTube / SPORTSNET