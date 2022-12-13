Гол и передача Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Коламбус"

На его счету пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" одержал разгромную победу над "Коламбусом" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев принял участие в победе своей команде. Россиянин помог отличиться Филу Кесселу, а также забросил третью шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел семь матчей, забросил три шайбы и отдал две голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Кучеров набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET