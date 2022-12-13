Кучеров набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

На счету форварда 28 голов и 72 передачи.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал 100 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против "Нью-Джерси" его команда уступила со счетом 2:5. Кучеров открыл счет в первом периоде. Его признали третьей звездой матча.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 71 матч, забросил 28 шайб и отдал 72 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET