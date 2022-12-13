Кучеров набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Форвард "Тампы" Никита Кучеров набрал 100 очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против "Нью-Джерси" его команда уступила со счетом 2:5. Кучеров открыл счет в первом периоде. Его признали третьей звездой матча.
Всего в нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 71 матч, забросил 28 шайб и отдал 72 голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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