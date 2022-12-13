Три очка Панарина принесли "Рейнджерс" победу над "Нэшвиллом"

"Рейнджерс" разгромил "Нэшвилл" со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой встречи. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей, а также отметился двумя ассистами.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 70 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 57 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина не помог "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Миннесотой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все