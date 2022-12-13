Дубль Овечкина не помог "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Миннесотой"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Вашингтон" проиграл "Миннесоте" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин был признан третьей звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей, а также отметился голевой передачей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 65 матчей, забросил 39 шайб и отдал 29 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес", Кузьменко забросил победный буллит.

Видео: YouTube / SPORTSNET