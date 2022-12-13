"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес", Кузьменко забросил победный буллит

Форвард набрал 61 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес" в серии буллитов со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе.

Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил победный буллит в ворота хозяев. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 67 матчей, забросил 34 гола и отдал 27 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Монреалем".

Видео: YouTube / SPORTSNET