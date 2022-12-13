Два очка Кучерова помогли "Тампе" одержать победу над "Монреалем"

На счету форварда 99 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Монреаль" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться успех. Россиянин набрал два очка по итогам встречи. С его передач отличились Брэндон Хагель и Стивен Стэмкос.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 70 матчей, забросил 27 шайб и отдал 72 голевых передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET