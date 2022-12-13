Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Питтсбург"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Рейнджерс" разгромил "Питтсбург" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Также отличился заброшенной шайбой его одноклубник Владимир Тарасенко.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 69 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 55 голевых передач

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Видео: YouTube / SPORTSNET