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Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Питтсбург"

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Рейнджерс" разгромил "Питтсбург" со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан третьей звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Также отличился заброшенной шайбой его одноклубник Владимир Тарасенко.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 69 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 55 голевых передач

Ранее мы сообщали, что Овечкин мощным выстрелом снес вратарю шлем.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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