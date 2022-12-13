Овечкин мощным выстрелом снес вратарю шлем

Игра между "Вашингтоном" и "Сент-Луисом" закончилась со счетом 5:2.

"Вашингтон Кэпиталз" на домашней ледовой арене принимал "Сент-Луис Блюз" в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В третьем периоде российский капитан и нападающий Александр Овечкин нанес мощный бросок в касание из левого круга вбрасывания. В результате шайба попала в голову голкиперу оппонентов Джоэлю Хоферу. Спортсмен потерял шлем. Арбитрам пришлось объявить о временно приостановке матча для того, чтобы вратарь надел экипировку. На текущий момент известно, что хоккеист не пострадал.

Напомним, что Джоэлю Хоферу 22 года. Канадский голкипер в матче с "Вашингтоном" провел свой первый матч в текущем сезоне НХЛ 2022/23 годов. Встреча завершилась победой "Блюз" с результатом 5:2. Вратарь был признан первой звездой матча. Сейчас в его активе находится 32 сейва из 34 бросков по воротам клуба. Александр Овечкин отметился единственной голевой передачей. Форвард нанес четыре броска в створ ворот противникам , после чего завершил матч с показателем полезности "-4".

"Сент-Луис" уступил "Миннесоте", Бучневич оформил хет-трик.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом