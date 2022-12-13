"Сент-Луис" уступил "Миннесоте", Бучневич оформил хет-трик

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Сент-Луис" проиграл "Миннесоте" со счетом 5:8 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на

Форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота гостей, но это не помогло его команде уйти от поражения.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 52 матча, забросил 23 шайбы и отдал 38 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET