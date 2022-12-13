Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" обыграл "Баффало" по буллитам со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. В серии буллитов хозяева реализовали оба броска. Хоккеисты "Баффало" смазали две попытки.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 63 матча, забросил 37 шайб и отдал 27 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что передача Орлова не спасла "Бостон" от поражения в матче с "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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