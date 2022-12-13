Передача Орлова не спасла "Бостон" от поражения в матче с "Чикаго"

Игар закончилась с результатом 6:3.

Результативная передача российского защитника Дмитрия Орлова не спасла "Бостон Брюинз" от поражения в матче с "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) в пользу хозяев ледовой арены. В составе команды победителей хет-трик реализовал на 44, 57 и 60 минутах спортсмен Тейлор Рэддиш. Дополнительно голами в воротах оппонентов отличились на 15, 37 и 47 минутах Маккензи Энтвистл, Джоуи Андерсон и Борис Катчук. От "Бостона" шайбы забросили на 35, 40 и 44 минутах Хампус Линдхольм, Трент Фредерик и Павел Заха.

Такимо бразом защитник Дмитрий Орлов из "Чикаго" забросил шесть шайб в одном матче впервые в текущем сезоне НХЛ. Его шоманда идет на последнем, восьмом местев рейтинге Центрального дивизиона, набрав 52 очка в 67 проведенных играх. "Бостон" лидирует в Атлантическом дивизионе. Команда получила 105 очков после 66 встреч. На текущий момент клуб остается единственным, которому удалось забронировать себе место в плей-офф.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET