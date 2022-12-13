Две передачи Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть "Айлендерс"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Две передачи российского защитника Владислава Гаврикова помогли "Лос-Анджелесу" обыграть команду "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках игры на регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0). В составе клуба победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отличились на 22, 27, 28, 33 и 60 минутах спортсмены Блейк Лизотт, Дрю Даути, Алекс Иафалло, Тревор Мур и Куинтон Байфилд. От "Айлендерс" голы реализовали на 12 и 38 минутах Пьер Энгвалл и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 32 броска из 36 по воротам.

Таким образом "Лос-Анджелес" (87 очков после 68 проведенных матчей в ходе текущего турнира НХЛ) занимает второе место в рейтинге Тихоокеанског дивизиона. "Айлендерс" (76 очков, по итогам 69 игр) идут на пятой позиции в Столичном дивизионе.

"Питтсбург" проиграл "Монреалю", у Малкина и Гурьянова по голу.

Фото и видео: YouTube / SPORTNET