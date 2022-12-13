"Питтсбург" проиграл "Монреалю", у Малкина и Гурьянова по голу

Игра закончилась со счетом 6:4.

Спортсмены из "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Мат проводился на ледовой арене в городе Питтсбург и завершился с результатом 6:4 (4:2, 0:2, 2:0) в пользу гостей. В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 6, 8, 12, 20 , 44 60 минутах спортсмены Майк Хоффман. Ессе Юленен, российский форвард Денис Гурьянов, Джоэль Эдмундсон, Антони Ришар и Джош Андерсон (60). У От соперников клуба отличились на 1 и 39 минутах Джейк Гюнцель (оформил дубль), на 5 и 31 ми нутах российский нападающий Евгений Малкин и Крис Летанг. Напомним, что Евгений Малкин также записал на свой счет одну результативную передачу. "Монреаль" одержал свою первую победу в ттекущем турнире НХЛ после семи поражений подряд.

"Питтсбург" разгромил "Тампу", Малкин забросил одну шайбу.

Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом