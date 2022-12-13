"Питтсбург" разгромил "Тампу", Малкин забросил одну шайбу

"Питтсбург" разгромил "Тампу" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота "Тампы". Он также отметился голевой передачей на Джейсона Цукера.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 59 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 38 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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