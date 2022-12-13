Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес"

Форвард набрал 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился заброшенной шайбой в ворота гостей. Он также помог отличиться Мике Зибанежаду.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 60 матчей, забросил 19 шайб и отдал 48 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET