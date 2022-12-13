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Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Лос-Анджелес"

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Форвард набрал 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился заброшенной шайбой в ворота гостей. Он также помог отличиться Мике Зибанежаду.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 60 матчей, забросил 19 шайб и отдал 48 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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