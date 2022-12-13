Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Коламбусом"

Россиянин был признан первой зведой матча.

"Миннесота" одержала волевую победу над "Коламбусом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей, ставший для него первым в сезоне. Его команда отыгралась со счета 0:2 и вырвала победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 60 матчей, забросил 37 шайб и отдал 34 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что ассист Ничушкина помог "Колорадо" уверенно обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET