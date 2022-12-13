Ассист Ничушкина помог "Колорадо" уверенно обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 5:1.

Ассист российского нападающего Валерия Ничушкина помог "Колорадо Эвеланш" уверенно обыграть "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:1 (4:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе команды победителей шайбы в ворота соперников на 1, 5, 8, 11 и 31 минутах забросили спортсмены Натан Маккиннон, Микко Рантанен, Джей Ти Комфер, Боуэн Байрэм и Мэтт Ньето . От "Джетс" единственным автором гола стал Мэйсон Эпплтон на четвертой минуте встречи. Форвард Валерий Ничушкин записал на свой счет одну голевую передачу. Голкипериз "лавин" Александр Георгиев отразил 26 бросков из 27 по воротам клуба.

Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Оттаву".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET