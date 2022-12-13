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Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Оттаву"

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Игра закончилась со счетом 4:0.

Две голевые передачи российского нападающего Андрей Свечникова помогли "Каролине Харрикейнз" обыграть "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовая встреча завершилась с результатом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев спортивной площадки. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов отправили на 4,7, 53 и 57 минутах Брент Бернс, Сет Джарвис, Мартин Нечас и Брэди Шей. По результатам игры российский форвард признан второй звездой матча. Его соотечественник и защитник "Оттавы" Артем Зуб провел два силовых приема, а также -  заблокировал три броска.

Передача Кучерова помогла "Тампе" разгромить "Анахайм".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET
 

Теги: андрей свечников, каролина, нхл, оттава
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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