Передача Кучерова помогла "Тампе" разгромить "Анахайм"

Россиянин набрал 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" разгромила "Анахайм" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Брэйдена Пойнта.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 56 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 59 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что дубль Кузьменко не помог "Ванкуверу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET