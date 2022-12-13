Дубль Кузьменко не помог "Ванкуверу" уйти от поражения в матче с "Нэшвиллом"

"Ванкувер" уступил "Нэшвиллу" по буллитам со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.
Форвард "Ванкувера" Андрей Кузьменко отметился дублем в ворота хозяев. Россиянин забросил первую шайбу в составе своей команды, а также сравнял счет в концовке третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 56 матчей, забросил 26 шайб и отдал 24 голевых передачи.
Ранее мы сообщали, что три очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Сент-Луис".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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