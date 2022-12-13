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Три очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Сент-Луис"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Каролина" обыграла "Сент-Луис" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Эн-Си-Арене" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота "Сент-Луиса". Он также помог отличиться Себастьяну Ахо.

В нынешнем сезоне Андрей Свечников провел 56 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 28 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз, хк сент-луис блюз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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