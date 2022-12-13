Передача Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Виннипегом"

На счету форварда 33 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступил "Виннипегу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Он помог Винсенту Трочеку забросить единственную шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 44 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова помогли "Сан-Хосе" разгромить "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET