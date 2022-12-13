Передача Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Виннипегом"

"Рейнджерс" уступил "Виннипегу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Форвард "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Он помог Винсенту Трочеку забросить единственную шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 44 матча, забросил 12 шайб и отдал 21 голевую передачу.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Свечникова помогли "Сан-Хосе" разгромить "Сиэтл".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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