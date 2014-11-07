Килиан Мбаппе установил клубный рекорд "Реала" всех времен

Форвард забивал в семи разных турнирах за один сезон.

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе установил клубный рекорд всех времен. Об этом сообщается портал Stats Foot.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира клуб из Мадрида обыграл "Боруссию" со счетом 3:2. Один из голов забил 26-летний француз. Он забивал в семи разных турнирах за один сезон. До этого никто из нынешних и бывших игроков не добивался подобного.

Килиан Мбаппе перешел в "Реал" из "ПСЖ" летом 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб 58 матчей во всех турнирах и забил 44 гола.

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Фото: gettyimages.com