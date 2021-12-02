Шестёркин признан первой звездой матча "Рейнджерс - Филадельфия"

Вратарь из Росси реализовал 33 сейва.

Российский голкипер Игорь Шестёркин признан первой звездой матча "Нью-Йорк Рейнджерс" против "Филадельфии". Встреча между командами состоялась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась результатом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Вратарь из РФ смог отразить 33 броска оппонентов по створам.

Напомним, что хоккейный клуб "Нью-Йорк" забил один из голов после семи сейвов Шестеркина. Это привело к тому, что болельщики на стадионе начали скандировать "Игорь, Игорь, Игорь".

Честно говоря, это трудно описать. Это добавляет много эмоций, много сил. Это мотивирует меня. Самое главное - постараться не заплакать прямо здесь и сейчас. Игорь Шестркин, голкипер

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET