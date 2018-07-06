В Бангкоке взорвалось шесть бомб

Сегодня в Бангкоке проходит форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В пятницу в столице Таиланда Бангкоке произошло шесть взрывов. Детонировали шесть небольших бомб с таймерами. Сегодня в Бангкоке проходит форум по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил телеканал Channel News Asia.

Три бомбы взорвались в квартале Чаенг Ваттана около правительственных учреждений, еще две в районе Чонг Нонси и одно устройство дало осечку. Седьмую бомбу удалось найти и обезвредить.

В результате взрывов пострадали три женщины, которые убирали улицы и один охранник у 77-этажного небоскреба.

В апреле на Шри-Ланке задержаны двое главных подозреваемых в организации терактов.

Видео: YouTube/ Thairath