Родственники задержанных погибли в перестрелке с военными.

На Шри-Ланке задержаны двое главных подозреваемых в организации терактов. Об этом 28 апреля сообщает Ada Derana.

Известно, что Арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак. Вместе с ними в Департамент уголовных расследований страны доставили водителя фургона, на котором перемещались предполагаемые террористы. Отец задержанных и два брата погибли в перестрелке с военными.

Напомним, 21 апреля в праздник католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело 8 взрывов. В результате терактов погибли больше 250 человек и около 500 получили ранения.

Видео: Ada Derana