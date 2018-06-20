На Шри-Ланке прошла серия терактов

Произошло это в ходе празднования Пасхи в католических церквях и отелях на Шри-Ланке. В пригороде Коломбо Дематагода прогремел уже восьмой взрыв.

В воскресенье, 21 апреля Произошло это в ходе празднования Пасхи в католических церквях и отелях на Шри-Ланке прогремело прошла серия терактов. В пригороде Коломбо Дематагода прогремел восьмой взрыв.

Канал News 1st сообщает, что теракт произошел в жилом здании. Взрыв унес жизни трех сотрудников полиции. Задержаны семь подозреваемых.

В результате трагедии, по последним данным, погибли 185 человек, среди них как минимум 35 иностранцев. Почти 500 граждан получили ранения. Россиян среди погибших нет.

Сообщается, что в соседнем здании может находиться еще одна бомба. Проводится проверка.

Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщает, что взрывное устройство было приведено в действие террористами-смертниками. Правительство страны введет комендантский час в воскресенье с 18.00 до 6.00 понедельника (время местное). Предполагается, что виновниками трагедии могли стать ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Депутат Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия при необходимости готова помочь Шри-Ланке в расследовании взрывов.

Видео: YouTube/ПоЛМуЗ ЮмТеХ