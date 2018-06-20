Видео: на Шри-Ланке прогремел девятый взрыв

Саперы не смогли обезвредить бомбу в фургоне у церкви.

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв. Он стал девятым по счету. В сети появилось видео с места происшествия.

Уточняется, что отряд саперов не смог обезвредить бомбу, которая находилась в фургоне. Транспортное средство было припарковано недалеко от одной из церквей. Сведений о пострадавших нет. На записи можно увидеть момент взрыва.

Серия терактов прошла на Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, в ходе празднования Пасхи. Бомбы были заложены в трех пятизвездочных отелях, трех храмах, где проходили богослужения, в зоопарке и жилом доме. Еще одну бомбу успели обезвредить в районе аэропорта Бандаранаике. По предварительным данным, погибло 290 человек, около 500 пострадали. Среди пострадавших граждане 35 стран, россиян в их числе нет.

Видео: Mash