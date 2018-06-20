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Число погибших при терактах на Шри-Ланке возросло до 290

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Момент одного из взрывов попал в поле зрения видеорегистратора и появился в сети.

Накануне, 21 апреля, в день Пасхи католических христиан на Шри-Ланке прогремели взрывы, в которых погибли 290 человек. Ранее Piter.TV сообщал подробности.

На Шри-Ланке в минувшее воскресенье прогремели 8 взрывов. Бомбы были заложены в 3 пятизвездочных отелях, в 3 храмах, где проходили богослужения, в зоопарке. Еще одну бомбу успели обезвредить в районе аэропорта Бандаранаике.

 В результате взрывов погибли 290 человек, еще около 500 человек получили различные травмы и ранения. Среди погибших есть и иностранцы, это граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш. Опознание погибших продолжается. 

Ранее Piter.TV публиковал видео взрыва автомобиля Tesla на подземной парковке в Шанхае.

Видео: Daily Mail, WKRG

 

Теги: в мире, момент взрыва, происшествия в мире, теракт шри ланка, терроризм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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