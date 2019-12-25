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Шесть Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений
Сегодня, 13:12
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lesjasap

Шесть Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений

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Бомбардировщики отработали ликвидацию целей условного противника под Барановичами.

Шесть бомбардировщиков Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений "Славянское братство". Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны России. Экипажи выполнили задания по бомбометанию. Самолеты стартовали с аэродрома "Шайковка" в Тверской области и совершили миссию по целям предполагаемого противника на полигоне "Ружанский" около Барановичей.

Все учебные цели поражены

пресс-служба Минобороны России

После завершения учений российские самолеты вернулись на аэродром базирования в России. Напомним, что второй этап учений в Белоруссии с участием Минобороны РФ начался 22 сентября. Задачей миссии является отражения возможной агрессии против Союзного государства, а также обеспечение территориальной целостности республики.

Минобороны России перебросило в Белоруссию группу ВДВ.

Теги: барановичи, бомбардировщик, ружанский, славянское братство, ту-22
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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