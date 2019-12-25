Российские военные примут участие во втором этапе учений "Славянское братство".

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что Минобороны России перебросило в Белоруссию группу ВДВ. Об этом сообщают РИА Новости.

Как оказалось, тульская дивизия группы ВДВ примет участие во втором этапе учений "Славянское братство". Уточняется, что провести мероприятие решили "на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Белоруссии". Предполагается, что стороны отработают действия в интересах военной безопасности государства.

В учениях будут задействованы 6 тысяч военных и более 500 единиц боевой техники. Из них от России — около тысячи человек и 100 единиц боевой техники.

Учения проведут с 22 по 25 сентября.

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