Лукашенко планирует посетить Дальний Восток в 2021 году

Белорусский лидер заявил, что выберет время для посещения "чуда природы".

Александр Лукашенко заявил, что планирует посетить Дальний Восток в 2021 году. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на заявление политика во время его встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ваш регион очень богат природными ресурсами...Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время и обязательно посетим...начиная от Алтая, Байкала, Приморья, Сахалина Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам белорусского политика, на Дальнем Востоке обязательно нужно побывать, чтобы осмотреть это "чудо природы".

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