Шатаут Шестеркина помог "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию"

Игра закончилась со счетом 1:0.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме с результатом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Единственную шайбу в овертайме забил нападающий Крис Крайдер. Ему удалось реализовать гол в ворота оппонентов на 64 минуте встречи, в первые пять дополнительных минут. Известно, что российский нападающий "синерубашечников" Артемий Панарин очков не набрал за данный матч НХЛ. Его соотечественник, голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 19 по воротам клуба. Его признали второй звездой матча. Защитник "Филадельфии", россиянин Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот соперникам, а также оформил три блокшота.

Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Аризону".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET