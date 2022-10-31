Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Аризону"

"Рейнджерс" одержал победу над "Аризоной" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Жан Эбер" в Монктоне.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой во втором периоде, а также помог отличиться Алекси Лафренье и Мике Зибанежаду.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 10 матчей, забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач. В гонке бомбардиров хоккеист поднялся на третье место.
Ранее мы сообщали, что гол Кучерова принес победу "Тампе" над "Сан-Хосе".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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