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Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Аризону"

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Россиянин поднялся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ.

"Рейнджерс" одержал победу над "Аризоной" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Жан Эбер" в Монктоне.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой во втором периоде, а также помог отличиться Алекси Лафренье и Мике Зибанежаду.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 10 матчей, забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач. В гонке бомбардиров хоккеист поднялся на третье место.

Ранее мы сообщали, что гол Кучерова принес победу "Тампе" над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк аризона койотис, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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