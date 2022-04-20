Шатаут Шестеркина и два паса Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 3:0.

Шатаут российского голкипера Игоря Шестеркина и два паса нападающего Артемия Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В результате команда одолела противников на домашней арене с результатом 3:0. Шайбы в ворота оппонентов отправили на 36 и 60, 52 минутах встречи спортсмены Райан Строум (последний гол в пустые ворота) и Адам Фокс.

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. За текущий сезон НХЛ хоккеист набрал 92 очка (за 22 шайбы и 70 результативных передач). Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин провел свою шестую игру "на ноль".

Таким образом "Рейнджерс" набрали 106 очков в 77 играх. Сейчас команда находится на второй позиции в рейтинге Столичного дивизиона. Клуб гарантировал себе место в плей-офф. "Виннипег" расположился на шестой позиции в таблице Центрального дивизиона с 81 очком.

Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Детройта".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET