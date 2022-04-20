Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Детройта"

Игра закончилась со счетом 3:4.

Шайба российского нападающего Кирилла Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройта". В домашней схватке клуб уступил противнику с результатом 3:4. В составе проигравших шайбы в ворота оппонентов забили на 24 и 41, 30 минутах спортсмены Росс Колтон (оформил дубль) и Никита Кучеров. От "Детройта" отличились на 25, 27 и 46, 29 минутах встречи Оскар Сундквист, Якуб Врана (реализовал дубль) и Лукас Рэймонд.

Нападающий Кучеров забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Он также отличился 33 результативными передачами в 41 проведенном матче. Голкипер из "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по воротам.

В настоящее время "Тампа" занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. Хоккеисты набрали 100 очков в 76 встречах. Ранее команда вышла в плей-офф НХЛ. "Тампа" является победителем Кубка Стэнли в двух последних сезонах.

"Сент-Луис" уступил "Бостону". Тарасенко и Бучневич набрали четыре очка.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



